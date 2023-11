Roma: Osservatore Romano, salvare lo Spin Time

"Salvare lo Spin Time": è il titolo con il quale l'Osservatore Romano dedica un articolo allo stabile occupato della Capitale rispetto al quale ancora non è stato deciso se verrà sgomberato o se la sua esperienza verrà in qualche modo mantenuta.

Per il giornale vaticano si tratta di "un cantiere generativo in cui una popolazione di 400 persone, di 27 etnie diverse, insieme a una moltitudine di altri soggetti, ha dato vita a laboratori di formazione di ogni genere, servizi di welfare, un'osteria, una falegnameria, uno spazio multifunzionale per rassegne di teatro e danza, la redazione di Scomodo, il giornale studentesco più grande d'Italia, il coworking e persino un museo".

"Spin Time è la rappresentazione di quello che Papa Francesco definisce 'movimento popolare', cioè un'organizzazione di poveri, emarginati, scartati, che, anziché subire passivamente, diventa costruttrice di comunità", afferma all'Osservatore don Mattia Ferrari, cappellano della nave di Mediterranea Saving Humans, di cui Spin Time è una costola. "Spin Time fa a Roma quello che Mediterranea fa in mare, dà carne alla fraternità", dice ancora don Ferrari.



