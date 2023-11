Rapina questa mattina nell'ufficio postale di via di Grotta Rossa a Roma. Due banditi, armati di pistola, sono entrati nell'ufficio in orario di apertura e si sono fatti consegnare il contenuto della cassaforte e del bancomat per poi darsi alla fuga a bordo di una auto.

Sull'episodio indaga la polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA