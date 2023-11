Otuc, Terrinoni confermato a presidenza della tutela utenti

L'avvocato Angelo Terrinoni è stato confermato nella carica di presidente dell'Otuc di Frosinone, l'organismo provinciale per la tutela degli utenti e consumatori del servizio idrico che è costituito da esperti delle associazioni di consumatori riconosciute ed ha poteri di controllo e vigilanza sulla qualità dei servizi resi dal Gestore del servizio idrico.

Angelo Terrinoni sarà affiancato in questo nuovo mandato dal vicepresidente Matteo Loffredi, di Euroconsumatori. Nel consiglio direttivo entrano Giancarlo Lorini di Ugcons ed Isabella Marziale di Assoconfam.

La votazione è avvenuta nella Sala Giunta della Provincia di Frosinone alla presenza della vice presidente della Provincia Valentina Cambone.

All'Otuc spetta lo studio e la lavorazione di moltissime pratiche e casi relativi al servizio idrico, tra le quali le bollette ritenute dagli utenti troppo alte, voci in fattura contestate o anche semplici incomprensioni o malintesi.



