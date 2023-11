Moses Pendleton, 'I Momix oggi sono più vecchi e coraggiosi'

"I Momix oggi sono più vecchi e coraggiosi, osano di più. Il pubblico è cambiato allo stesso modo". Moses Pendleton non si lascia sfuggire l'occasione di ricorrere a un gioco di parole - older and bolder - per descrivere come la sua compagnia sia cambiata in oltre 40 anni di anni di attività. L'inventore di questo straordinario gruppo di danzatori e acrobati porta nella capitale il nuovo spettacolo Back to Momix che andrà in scena dal 7 al 19 novembre al Teatro Olimpico per la Filarmonica Romana confermando una collaborazione cominciata nel 1984. In questo stesso teatro nel 2020 i Momix tennero l'ultimo show prima della chiusura totale provocata dal Covid. "Sono davvero eccitatissimo di tornare a Roma - dice Pendleton ai giornalisti in videoconferenza dal Connecticut -. È proprio il clou della nostra stagione".

Desiderio di leggerezza e spensieratezza con lo sguardo rivolto al futuro è il segreto delle acrobazie e dei virtuosismi che hanno reso famosa e applaudita ovunque la creatura modellata da Pendleton con il contributo della moglie Cynthia Quinn. Sul palco otto i danzatori illusionisti - Jessica Adams, Blake Bellenger, Anthony Bocconi, Alison Coleman, Nathaniel Davis, Adrienne Elion, Kelly Trevlyn-Fatscher, Seah Hagan - impegnati a reinterpretare i classici che hanno scritto la storia della leggendaria compagnia accanto a brani totalmente nuovi. "È uno show dinamico e surreale - spiega - con molti cambi di costumi e immagini, momenti clou di altri nostri precedenti spettacoli. Ci sono pezzi vecchi rivisti come se fossero cose nuove e abbiamo inserito elementi tecnici hanno dato una nuova veste a questi nostri brani". Fra questi Moon Beams, che manca dalla capitale da vent'anni, o Table Talk di solito interpretato da un danzatore, questa volta affidato a Jessica Adams, "che porta uno spirito tutto femminile alla coreografia, dandole una dimensione e un significato nuovi". Ci sono estratti da Botanica, divenuto un classico dei Momix.

La novità dello spettacolo - che dopo Roma sarà a Firenze, Salerno per concludere il tour italiano il 6 e 7 dicembre a Civitanova Marche - è Red Dogs, un brano di quattro minuti che sarà presentato per la prima volta a Roma.



