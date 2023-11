Liceo Azzarita celebra Giornata unità nazionale

Oggi la direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini, è intervenuta presso il Liceo Scientifico "M.

Azzarita" di Roma per celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Manfredi Azzarita, cui è dedicata la scuola, è stato Capitano del Regio Esercito, fu insignito della Medaglia d'Oro al Valore Militare, partecipò attivamente alla Resistenza e, seppur incarcerato e torturato, non tradì mai i propri compagni.

Azzarita venne ucciso il 24 marzo 1944 nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Durante la celebrazione, una bandiera tricolore è stata consegnata all'Istituto, rito solenne con il quale si riconosce, nel nome del Capitano Azzarita, il coraggio, l'eroismo e il sacrificio di tutti quei militari che hanno offerto la propria abnegazione per il bene del Paese. "Il suo coraggio e quello di centinaia di migliaia di italiani caduti per la difesa della Patria sono le radici della nostra Repubblica e della nostra libertà", ha dichiarato Sabatini riferendosi ad Azzarita.

Nel suo discorso, la direttrice ha richiamato il merito di quanti hanno deciso di servire la Patria indossando l'uniforme per assicurare la pace e il bene di tutti. Riferendosi al Giorno dell'Unità Nazionale ha inoltre ricordato come questa vada intesa come simbolo di libertà individuale e di solidarietà collettiva.

"Solidarietà tra cittadini, tra generazioni, tra componenti sociali, tra territori che compongono il nostro Paese, affinché nessuno abbia meno diritti o minori opportunità, a nessuno, in particolare a nessun giovane, siano sottratti futuro e speranza.

Per questo, mi piace ripeterlo, è importante il ruolo che svolgono le Forze Armate per la difesa del territorio e per la salvaguardia dei valori della convivenza civile. Sono i valori che consentono a voi ragazzi, che siete il presente e il futuro del nostro Paese, di sentirvi sicuri, di poter passare tranquillamente il vostro tempo nei luoghi di svago, negli spazi di gioco, di divertimento e di condivisione con gli amici, e ovviamente anche a scuola." Al termine della celebrazione, la scuola è stata insignita della bandiera tricolore, in onore e in ricordo del valore di Manfredi Azzarita.



