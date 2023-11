Judo: Europei; Giuffrida in finale per bronzo dei -52 kg donne

L'azzurra Odette Giuffrida è nella finale per la medaglia di bronzo della categoria -52 kg degli Europei di Judo a Montpellier. In semifinale l'azzurra è stata battuta dalla fuoriclasse kosovara Distria Krasniqi e ora, per un posto sul terzo gradino del podio, dovrà vedersela con la tedesca Mascha Ballhaus.

Delusione invece per l'olimpionico di Rio 2016 Fabio Basile, che negli ottavi della categoria 66 kg ha perso contro lo spagnolo David Garcia Torne ed è stato eliminato



