Giubileo: Gualtieri, '300 km di strade rifatte, mai così tante'

"Dopo anni di incuria per la prima volta è stato messo in atto un grande piano di riqualificazione delle strade. Le vie di Roma non avevano mai avuto una manutenzione così profonda e capillare, soprattutto attraverso una puntuale programmazione dei lavori". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando la conclusione della prima tranche di lavori sulle strade 'giubilari' iniziata la scorsa estate.

"Grazie a un imponente investimento pubblico e con l'occasione del Giubileo stiamo rinnovando tutta la viabilità principale del territorio comunale - prosegue il sindaco - A oggi sono quasi 300 i chilometri di grandi arterie completamente rinnovate, con lavori eseguiti per la maggior parte di notte, per non incidere sul traffico. In soli due anni abbiamo invertito la rotta e riattivato un programma di manutenzione della città. Ringrazio l'assessore Segnalini per il grande impegno, il Dipartimento Csimu e Anas che ci affianca nei lavori sulle grandi arterie cittadine".



