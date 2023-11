Croce Rossa Italiana, evento raccolta fondi a Roma il 9 novembre

Ritorna anche quest'anno il Charity Event per la Croce Rossa Italiana, promosso dal Gruppo Barletta e con la direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca, con la collaborazione di Enel. La Cri ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività di ricerca, soccorso e supporto alla popolazione nel contesto delle emergenze in corso in Libia, a causa della violenta alluvione che ha colpito la parte nord-orientale del Paese e in Marocco, a seguito del devastante terremoto; e sempre in prima linea a sostegno delle emergenze internazionali. Inoltre, il ricavato andrà a favore delle attività per la sensibilizzazione ed il contrasto della violenza sulle donne, organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

L'evento si svolgerà giovedì 9 novembre nel Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito in Sassia, 2, dalle ore 19.30. Alla presenza del presidente dell'Associazione, Rosario Valastro, verrà inoltre consegnato un premio speciale a Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, per l'impegno a favore della sanità. Il Charity Event sarà presentato da Eleonora Daniele, la madrina della XIV edizione quest'anno sarà l'attrice Anna Ferzetti, la presidente del comitato d'onore sarà la Duchessa di York, Sarah Ferguson, vicepresidente del comitato d'onore, Hormoz Vasfi, l'ambasciatrice dell'iniziativa l'attrice francese Anne Parillaud.

L'artista Chiara Galiazzo riceverà il cuore della Croce Rossa per l'impegno sempre dimostrato a favore delle persone più vulnerabili. Saranno consegnati dei premi simbolici ad alcune personalità che si sono contraddistinte per le azioni di solidarietà tra cui Monica Guerritore, Matteo Garrone, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Maria Grazia Cucinotta, Marco Bocci, Alessandro Preziosi, Maria Rosaria Omaggio, Dino Abbrescia e Susy Laude, Tvboy, Remo Anzovino. Riceverà un premio speciale anche l'artista internazionale Mario De la Rosa, uno dei protagonisti della acclamata serie La casa de papel (La casa di carta), a seguire anche Darko Peric (protagonista della Casa di carta) che prenderà il premio "International Award" e Soufiane Guerrab, anche lui riceverà il premio "International Award" per la serie Lupin.



