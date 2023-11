Viterbo, oggi l'ultimo addio a Rodolfo Gigli

Le esequie si sono tenute oggi pomeriggio nella basilica della Quercia, in provincia di Viterbo.Erano presenti gli esponenti di quasi mezzo secolo di politica locale, arrivati per dare l'ultimo saluto al "gigante" della politica viterbese Gigli, si è spento a 88 anni nella notte tra venerdì e sabato.Con la sua morte un pezzo di storia degli anni d'oro della DC se ne è andata.

Nella sua lunga militanza sotto lo scudo crociato Gigli ricoprì numerosi incarichi, tra cui quello di presidente della Regione Lazio, sindaco della città dei papi, consigliere provinciale e parlamentare.

Nella chiesa oggi pomeriggio anche tre ex sindaci di Viterbo: Giovanni Arena, Marcello Meroi e Leonardo Michelini.

In prima fila accanto ai familiari: l'attuale sindaca Chiara Frontini, il prefetto Antonio Cananà, il presidente della provincia Alessandro Romoli e il sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni.

Presenti anche i consiglieri regionali Daniele Sabatini ed Enrico Panunzi.

Vicino al feretro i gonfaloni Di Regione, Provincia e Comune.

Accanto, la bandiera con lo scudo crociato della DC.

"San Giovanni dice: Saremo giudicati solo sull'amore - ha detto don Massimiliano Balsi, durante l'omelia e su questo, sopratutto di voi familiari, Nando si presenta a dio. Accanto a questo, aggiungerei anche un saluto che si fa ringraziamento, prima di tutto di voi familiari, perché vi ha dato tanto ponendolo nella vostra vita, Ma anche quello della comunità verso qualcuno che si è messo al servizio e, che ha cercato di fare la sua parte per gli altri."



