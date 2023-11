Stellantis vende storica palazzina uffici di Cassino

AAA Vendesi palazzina uffici da settemila metri quadrati, piena di storia industriale. Stellantis ha messo in vendita la storica Palazzina che in passato ha ospitato il centro strategico, la direzione e tutti gli uffici dello stabilimento di Cassino. Era chiusa da prima della pandemia. Si era svuotata poco alla volta con l'avvento dell'elettronica e dell'informatica che ha reso superflue molte delle operazioni svolte prima manualmente.

"La vendita - conferma l'azienda - è un'operazione immobiliare analoga a quelle avviate su altri impianti in Italia. Va ad eliminare i costi per aree diventate non più necessarie grazie alle nuove tecnologie di produzione.

L'operazione non va ad incidere sulla mission dello stabilimento: resta immutata". Ad indicarla era stato nel marzo scorso il Ceo Carlos Tavares andando a Cassino ed annunciando la produzione della prossima generazione di auto elettriche del segmento premium su piattaforma Stla Large.

La Palazzina Uffici di Cassino, indicata come 'Building 15' viene offerta ad 1,6 milioni di euro per i suoi 7mila metri quadrati di spazi, divisi su su 4 livelli fuori terra ed uno interrato, più autorimessa ed ampia corte esclusiva adibita a verde e parcheggi. Corredano la proposta anche quattro planimetrie. Attualmente Cassino produce le Maserati Grecale, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

L'annuncio fatto a marzo da Tavares e la sua conferma fatta ora dall'azienda danno una prospettiva industriale di lungo termine a Cassino Plant, a prescindere dalla vendita della Palazzina. "Non ci saranno fusioni né sovrapposizioni con il vicino stabilimento di Pomigliano - spiega Stellantis - le due realtà resteranno autonome e con una mission differente".

Chiede una riunione straordinaria a Cassino del Consiglio regionale del Lazio Alessio D'Amato (Azione) per "sapere cosa sta accadendo con la vendita di interi settori dello stabilimento. Dopo la farsa della esclusione della provincia di Frosinone dalla Zes vogliamo sapere se la vendita della storica palazzina uffici possa essere il prologo per un definitivo disimpegno industriale". Stellantis assicura di no



