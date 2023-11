Sopralluogo Gualtieri a Pietre inciampo vandalizzate a Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è andato in via Mameli, a Trastevere, dove sono state vandalizzate le pietre d'inciampo ieri e che ora sono state ripulite. Con lui l'assessora Sabrina Alfonsi.

"Siamo a Trastevere di fronte a due pietre d'inciampo che sono state vandalizzate - ha affermato Gualtieri - Sono state ripulite subito ma è un gesto inaccettabile e intollerabile.

Ricordano la deportazione e l'uccisione di cittadini romani uccisi perché ebrei dalla Shoah e dai crimini del nazifascismo.

Non accettiamo che si colpiscano questi simboli così importanti che sono patrimonio della memoria del Paese e della città, e ricordano l'uccisione di ebrei romani, cittadini del nostro Paese da parte dell'atto criminale più drammatico della nostra storia. Sono qui a esprimere la più ferma condanna - ha concluso Gualtieri - e dire che Roma respinge ogni atto di antisemitismo, intolleranza e razzismo".



