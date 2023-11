Lazio: Patric, 'Bologna? Motta gli ha dato identità'

"Il Bologna? E' una squadra molto organizzata, che prende pochi gol. In attacco hanno elementi forti come Zirkzee e Orsolini. Da quando ha Thiago Motta, è una squadra con forte identità che sta facendo grandissime cose". Lo ha detto Patric, difensore della Lazio, nel corso della conferenza stampa prima della gara di domani contro i rossoblù al Dall'Ara.

"Dobbiamo ragionare match dopo match - prosegue lo spagnolo - adesso la sfida col Bologna è la più importante: stanno facendo una grande stagione, ma questi sono tre punti importanti per noi. La prossima sarà una settimana fondamentale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA