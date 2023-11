Con tute anti covid rapinano pompa benzina, presi dai Cc

I fatti risalgono alla mattinata del 13 ottobre scorso, quando due malviventi con indosso delle tute bianche da imbianchino e mascherine Covid rapinarono un distributore di benzina in via Santa Maria delle Grazie, a Montefiascone, nel viterbese.

I due, pistola in pugno, dopo aver picchiato l'addetto alla pompa, gli avevano sottratto 400 euro per poi darsi alla fuga a bordo di una macchina bianca.

Più tardi, la vittima riferì ai carabinieri di non essere riuscito a vedere in volto i suoi aggressori, perché le tute e le mascherine li rendevano irriconoscibili Gli inquirenti nei giorni successivi al fatto riuscirono a trovare il fotogramma di una telecamera di sorveglianza cittadina che aveva immortalato i malviventi mentre indossavano ancora le tute bianche.nella stessa foto anche la macchina che avevano usato per scappare.

Ed è stata proprio la vettura che, nonostante montasse targhe rubate, li ha inchiodati.

Infatti, grazie a quella, i militari sono riusciti a risalire a due Italiani, residenti a Montefiascone.

Durante la perquisizione delle loro abitazioni è stata ritrovata la pistola scacciacani senza tappo rosso usata per la rapina e le tute bianche.

Per uno dei due è scattata la misura di obbligo di Dimora, per l'altro l'obbligo di firma giornaliero presso la locale caserma.





