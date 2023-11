Roma-Slavia Praga, Questore dispone 11 provvedimenti di Daspo

Il Questore di Roma, a seguito della sfida di Europa League del 26 ottobre scorso tra la Roma e lo Slavia Praga, ha emesso 9 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi cechi e 2 nei confronti di tifosi giallorossi.

L'attività di controllo effettuata hanno consentito di intercettare e arrestare 4 tifosi dello Slavia Praga che, dopo essere stati bloccati mentre accendevano fumogeni e petardi nelle vie del centro, hanno aggredito i poliziotti che stavano procedendo all'identificazione. Per questi 4 è stato adottato il Daspo. Stesso provvimento per altri 2 tifosi ospiti arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prati, all'interno dello stadio Olimpico, per aver aggredito il cordone di sicurezza degli stewards, procurando ad alcuni di loro gravi lesioni. Sempre sulla base di un'istruttoria della Divisione Amticrimine il Questore ha emesso altri 3 Daspo, per altri tre tifosi cechi, deferiti all'Autorità Giudiziaria sempre dagli agenti del commissariato Prati, durante il filtraggio per l'ingresso nel settore ospiti, perché trovati in possesso di "fumoni" e di un coltello.

Durante le attività di controllo in Piazza Mancini, invece, gli agenti del commissariato Università e del distretto Casilino, hanno arrestato due tifosi della Roma di 35 e 37 anni perché gravemente indiziati dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. I due hanno minacciato i poliziotti e danneggiato con una bottiglia un'autovettura di servizio. Anche per loro è scattato il Daspo, e ad uno dei due è stato applicato anche l'obbligo di presentazione alla P.G. durante lo svolgimento delle partite.





