L'ex della Roma AC Zago è il nuovo ct della Bolivia

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma con cui ha vinto lo scudetto nel 2001, è il nuovo commissario tecnico della nazionale della Bolivia. L'annuncio ufficiale è stato fatto a La Paz, dove il nuovo allenatore de 'La Verde' è stato presentato. Zago prende il posto di Gustavo Costas, esonerato una settimana fa a causa dei deludenti risultati (quattro sconfitte di seguito) della Bolivia nelle qualificazioni sudamericane.

Zago ha già lavorato in Bolivia, vincendo il campionato di Apertura nel giugno del 2022, alla guida del Bolivar. La sua ultima esperienza da tecnico è stata invece in patria, al Coritiba, da cui è stato esonerato a giugno dopo aver messo insieme otto sconfitte e quattro pareggi in 12 partite ed essersi scontrato con la dirigenza che non gli aveva messo a disposizione i rinforzi che gli erano stati promessi.

Al fianco dell'ex romanista, che in giallorosso è stato anche membro dello staff tecnico di Zdenek Zeman, ci sarà come suo 'secondo' il figlio Giancarlo Zago, con il quale ha già lavorato ai tempi del Bolivar.



