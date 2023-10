Ricordando Cecil Taylor, Enrico Rava in trio a Roma

Cecil Taylor ricordato da tre grandi musicisti che in tempi diversi hanno suonato con lui. L'omaggio al grande pianista jazz morto nel 2018 vede riuniti a Roma il trombettista e flicornista Enrico Rava, il batterista Andrew Cyrille e il contrabbassista Willian Parker. Il supertrio sarà sul palcoscenico dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 1 novembre alle 21.

Il jazzista italiano più conosciuto all'estero e i due strumentisti americani hanno fatto parte della Cecil Taylor Unit e di altri ensemble a cui il pianista diede forma. Dall'incontro dei tre musicisti è scaturito 2 Blues for Cecil, disco registrato dopo il loro concerto tenuto a Parigi il 31 dicembre 2020 e intitolato Tribute to Cecil Taylor nell'ambito del festival Sons d'Hiver. Dopo quell'esperienza, le tre leggende del jazz si riuniscono ora al Parco della Musica. Enrico Rava incontrò Taylor a New York sul finire degli anni Sessanta e suonò con lui per la prima volta nel 1984 nella sua Orchestra of Two Continents. Con il concerto romano del trio di Enrico Rava si apre a novembre l edizione numero 23 di Una Striscia di Terra Feconda, il festival franco-italiano di musica jazz e improvvisata diretto da Paolo Damiani e Armand Meignangiunto.



