Pnrr:Gualtieri,'entro fine novembre al via cantieri Corviale'

Sui Pui, i Piani urbani integrati del Pnrr "si è raggiunto il livello di progettazione definitiva: il primo cantiere a essere aperto dovrebbe essere quello della 'trancia H' di Corviale entro fine novembre '23, poi a seguire ci sarà Tor Bella Monaca, che a breve aprirà i cantieri". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo in commissione speciale Pnrr di Roma Capitale. "Su Tor Bella Monaca - ha detto ancora - c'è particolare attenzione e cura vista la complessità dell'intervento, c'è la grande piazza di spaccio, c'è un'intesa col prefetto, un forte impegno di tutte le istituzioni perché un Pui così importante si realizzi e si concluda".

"A oggi abbiamo già aggiudicato il 63% degli interventi Pnrr per circa 500 milioni - ha detto ancora il sindaco - e altri 450 milioni saranno aggiudicati entro il 31 dicembre, mentre per i restanti 200 milioni chiuderemo l'aggiudicazione entro il primo trimestre '24. Tutti gli 11 Cup (i progetti di investimento, ndr) dei tre Pui di Roma sono tra quelli già aggiudicati. Sono quelli più avanti rispetto agli altri".

Per questo, ha ribadito Gualtieri, "ho detto al ministro Fitto che consideravo sbagliata la scelta di definanziare i Pui.

In primo luogo perché stanno procedendo in tabella di marcia e sono complessivamente quelli che stanno andando più velocemente, per cui non appare la scelta più corretta partire da loro". In secondo luogo perché "i Pui sono investimenti pensati per il Pnrr, fatti con lo spirito del Pnrr: non solo edifici ma azioni ordinate che puntano a una riqualificazione nel senso dell'inclusione. Proprio questa loro complessa natura beneficia delle scadenze che il Pnrr dà".



