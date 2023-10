I poteri sul mare di Ostia tornano al Campidoglio, ok Aula

Tornano direttamente in capo al Campidoglio alcune delle competenze del X Municipio, quello di Ostia, che riguardano il litorale. Demanio marittimo, licenze degli stabilimenti balneari, tutela del paesaggio, salubrità della zona, progetti di valorizzazione del territorio: 'poteri' che fino a ieri erano in capo al Municipio ma che da oggi, col voto favorevole dell'Assemblea Capitolina, vengono riattribuiti alle strutture centrali di Roma Capitale.

"Quello di Ostia è il mare di Roma - ha spiegato in Aula l'assessore al Decentramento Andrea Catarci - non è legato solo al quadrante: parliamo della gestione di una risorsa per la città intera. Ora le funzioni di raccordo politico-istituzionale diventano carico diretto del sindaco, a testimoniare l'importanza che si dà alla materia".

Il passaggio tecnico per il ritorno delle deleghe è stata l'abolizione dell'articolo 13 del Regolamento speciale del decentramento amministrativo del Municipio X, approvato nel 2011.

Non tutta l'Aula ha detto sì: "Abbiamo espresso voto contrario - hanno fatto sapere i consiglieri di Iv Valerio Casini e Francesca Leoncini - Siamo di fronte a una sconfitta delle politiche di decentramento, tanto decantate e mai seriamente decollate". L'idea non piace neanche ad Azione: "Nessuna scelta strategica - affermano i consiglieri - A un anno dalla decisione del X Municipio di restituire al Campidoglio la delega, l'amministrazione se la riprende brancolando nel buio tanto da non aver ancora stabilito come intende amministrare e valorizzare quest'area". E per il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato "Dopo 12 anni il Comune fa marcia indietro: una sconfitta politica per la prima esperienza di decentramento amministrativo concessa dal Campidoglio. A questo punto l'unica strada percorribile è l'autonomia, per rendere Ostia un Comune".



