Colpì al volto la ragazza a Viterbo,emesso divieto avvicinamento

I fatti risalgono ai primi di ottobre, quando un 23enne italiano fu fermato dalla polizia dopo che aveva colpito al volto una ragazza, fuori da una discoteca del viterbese.

Nei giorni successivi il questore di Viterbo, Fausto Vinci, emise nei confronti del giovane un'ordinanza di Daspo Willy che non solo gli vietava l'accesso ma, anche lo stazionamento nelle vicinanze dei locali pubblici e di somministrazione di cibi e bevande, del territorio comunale.

Il 23enne già noto alle forze dell'ordine per i vari episodi di maltrattamenti ai danni della ex compagna, lo scorso luglio era stato denunciato per aver accoltellato un coetaneo fuori un locale di Montalto di Castro.

Oggi a seguito della querela fatta dalla vittima, nei confronti del 23enne è stato emesso un provvedimento di allontanamento che gli proibisce di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla ragazza.



