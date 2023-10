Associazione mafiosa e concorso in rapina, arrestato

I carabinieri di Alatri hanno arrestato un uomo di 36 anni che dallo scorso mese di maggio si trovava in città agli arresti domiciliari. È stato condannato in via definitiva per avere partecipato ad episodi di associazione mafiosa, lesioni aggravate, rapina, estorsione. Tutti i fatti sono stati commessi a Napoli nel 2018. L'uomo deve espiare una pena residua di poco superiore ai 6 anni e 6 mesi.

Ad emettere il provvedimento è stato l'ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli. Dopo la notifica del provvedimento l'arrestato è stato accompagnato dai carabinieri nella casa circondariale di Frosinone.



