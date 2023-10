Roma: da stasera riqualificazione lungotevere Testaccio

Partono questa sera i lavori di riqualificazione di lungotevere Testaccio, tra da via Rubattino a via dell'Emporio. Il cantiere, gestito dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale, si svolgerà esclusivamente di notte, dalle 21 alle 6 del mattino, in restringimento di carreggiata. Lo rende noto il Campidoglio.

Le lavorazioni di manutenzione straordinaria prevedono il rifacimento profondo della piattaforma stradale, dureranno circa dieci giorni e sono finanziate con circa 820 mila euro del Giubileo.

"Questa notte - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - diamo avvio alla manutenzione delle strade giubilari eseguite dal Csimu, dopo quelle iniziate a giugno da Anas, continuando il Piano voluto dal sindaco Gualtieri.

Quest'estate abbiamo infatti approvato la prima delibera che avvia la riqualificazione di 17 grandi arterie con 9 milioni di fondi giubilari. Questo primo pacchetto di lavori, che inauguriamo oggi, fa parte del finanziamento giubilare di 47 milioni complessivi a disposizione dell'assessorato per risanare circa 85 chilometri di grande viabilità. Procediamo con cura per garantire la piena fruibilità del Lungotevere a partire dal mattino, cercando ridurre al minimo i disagi. Sul cantiere - conclude Segnalini - sono presenti 10 maestranze che al termine di questo intervento proseguiranno su Lungotevere Thaon de Revel e Salvo d'Acquisto".



