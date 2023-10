Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nell'ambito della sua prima missione internazionale, ha incontrato la ministra della Salute etiope, Lia Tadesse, per esplorare forme di collaborazione in ambito medico-sanitario e per la ricostruzione delle infrastrutture ospedaliere nelle aree colpite dal conflitto, nonché altre forme di cooperazione in ambito economico e della formazione tra le aziende del territorio laziale e l'Etiopia.



