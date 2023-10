Incassi, Cortellesi in testa al botteghino con C'è ancora Domani

La Festa del cinema di Roma irrompe al botteghino e Paola Cortellesi con C'è ancora domani, che oltre che protagonista con Valerio Mastandrea la vede debuttare dietro la macchina da presa, si piazza al primo posto dei film più visti nel weekend, secondo le rilevazioni Cinetel, con un incasso di 1.644.784 euro. Il film, che è stato scelto per aprire la manifestazione ed ha avuto tre premi, è un racconto delicato e intimo, girato in bianco e nero, sulla condizione e il riscatto della donna nella Roma del dopoguerra.

Al secondo posto si piazza Saw X, decimo capitolo della saga horror ventennale incassa 1.130.214 in 5 giorni di programmazione. Terzo gradino del podio al kolossal di Martin Scorsese, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, con 1 milione 40mila euro (3.267.099 in quindici giorni). Il film, ambientato nell'America della corsa all'oro nero negli anni Venti del '900, si ispira a un caso di cronaca nera.

I dominatori della settimana scorsa, i Me contro Te con Vacanze in Transilvania, finiscono quarti con 860mila euro e un totale in due settimane di 3.194.741. Quarto posto per il debutto di Anatomia di una caduta, thriller ambientato nel gelo delle Alpi francesi Palma d'oro a Cannes e passato per la Festa del Cinema di Roma, con 217mila euro. Segue un altro debutto, il thriller Retribution, con 164mila euro, e un cast che vede protagonisti Liam Neeson e Matthew Modine.

Scivola al settimo posto L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio che ha guadagnato 164mila euro (1 milione 237mila euro in tre settimane), seguito da Assassinio a Venezia che porta a casa 161mila, portando il totale in sette settimane a 8 milioni 374mila euro.

Chiudono la top ten, in calo, Dogman, con 133mila euro (1 milione 154mila in tre settimane) e l'horror L'Esorcista - Il credente che ha ottenuto altri 112mila euro portando il totale della sesta pellicola a 2 milioni 943mila di euro in quattro settimane.

Nel weekend l'incasso è stato di 6.339.832 euro con un calo del 10% rispetto al weekend precedente, ma con +35.43% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando il botteghino registrò 4.703.813 euro.



