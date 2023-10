'In alto. Sempre'. Foto d'autore per il calendario Vigili fuoco

Questa mattina al Centro congressi Roma La Nuvola è stato svelato il Calendario storico 2024 dei Vigili del fuoco, nato da un'idea del prefetto Laura Lega, capo Dipartimento dei Vigili del fuoco che oggi ha presentato l'opera, realizzata con gli scatti del fotoreporter internazionale Massimo Sestini. C'erano anche, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale Carlo Dall'Oppio e lo stesso Sestini.

Dal volo a punto fisso sopra la "fiamma" durante il giuramento degli allievi vigili del fuoco 94/o corso a uno degli oltre trecento salvataggi effettuati dagli elicotteri Drago durante l'alluvione dello scorso maggio in Emilia Romagna, passando dalla cima dell'Etna a quella delle Cinque Torri in Veneto. Aviolanci di specialisti sommozzatori nelle acque del lago di Como catturati da appena sotto il pelo dell'acqua e l'attenta manutenzione degli specialisti di bordo agli elicotteri AW-139.

"In alto. Sempre" - spiega il prefetto Lega - in primis nella missione istituzionale più complessa, ma anche più nobile, quella di salvare chi è in una situazione di vulnerabilità. 'In alto. Sempre' poi come tributo ad una flotta aerea che ci consente di arrivare ovunque e salvare vite e territori, come nella lotta agli incendi boschivi e nelle grandi emergenze là dove è impossibile arrivare via terra. 'In alto. Sempre', infine - conclude - nell'eccezionale dato sulla fiducia degli italiani che, anno dopo anno, confermano i Vigili del fuoco in vetta ad ogni statistica istituzionale".



