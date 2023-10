Giubileo: Pd, 'cabina di regia su area Termini-Repubblica'

"Si è svolta oggi a Palazzo Valentini un'importante cabina di regia, alla presenza di numerosi associazioni e comitati, per presentare il piano di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, Piazza della Repubblica e Terme di Diocleziano". Ad affermarlo i consiglieri capitolini Pd Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, presidenti delle commissioni Turismo e Ambiente di Roma Capitale.

"Una nuova stagione di lavori in vista del Giubileo - aggiungono - che riguarderanno in particolare, oltre al miglioramento della qualità architettonica ed ambientale di tutto il contesto, alcuni aspetti funzionali di piazza dei Cinquecento, di decoro urbano delle aree adiacenti e di adeguamento della viabilità circostante, favorendo i collegamenti e maggiore accessibilità. Un progetto ampio che include interventi per tutto il quadrante fino a Piazza della Repubblica, via delle Terme di Diocleziano e le vie limitrofe come via Marsala. Anas ha presentato tutti i cantieri e gli interventi che andranno ad interessare l'area, garantendo maggiore decoro, accessibilità e lustro a tutta quella parte storica nel cuore della citta".

"Ringraziamo per questo lavoro di rilancio gli assessori Segnalini e Patanè - concludono - l'assessora Sermoneta e tutti gli uffici del I Municipio, i responsabili Anas e Fs, Rfi Sistemi Urbani, Grandi Stazioni, i Dipartimenti di Roma Capitale Simu e Mobilità e l'Agenzia per la Mobilità. Prosegue senza sosta il nostro lavoro per far crescere e valorizzare l'immenso patrimonio che abbiamo. Stiamo costruendo la Roma del futuro".





