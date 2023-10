Disabilità: assessore Maselli, presto il garante regionale

"La Regione Lazio aveva una grande lacuna che è stata colmata. Infatti, entro due settimane, il consiglio eleggerà il garante regionale per le disabilità." Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alla sanità, Massimiliano Maselli, durante l'incontro Fare Sociale, che si è tenuto nello spazio attivo Lazio Innova, a Viterbo.

"Per questo delicato compito sceglieremo una figura di alto spessore - ha continuato Maselli - che avrà il compito di individuare le possibili criticità nell'ambito del sociale e eventualmente aiutarci a eliminarle".

Poi l'assessore ha parlato del piano per la non autosufficienza varato dalla Regione per il triennio 2022-24.

"La nostra politica del fare ha portato in giunta regionale dieci giorni fa nuovo piano della non autosufficienza - ha spiegato - si tratta di un piano che ha più risorse rispetto a quelli del passato, infatti, prevede 72 milioni di euro di fondi stanziati per il 2022, 75 per il 2023 e 82 per il 2024. Infine - ha concluso - ho intenzione a brevissimo di portare in consiglio regionale la proposta per la legge sul caregiver".

All'incontro erano presenti la presidente della commissione regionale sanità, Alessia Savo, il commissario straordinario Asl Viterbo, Egisto Bianconi, il consigliere e membro della commissione sanità regionale Daniele Sabatini.

"La fragilità appartiene a tutti noi - ha detto la Savi - non esistono soggetti fragili, siamo tutti fragili, quando significa occuparci dei nostri figli genitori e nonni. Per questo la prima proposta approvata da noi è stata quella per il garante per la disabilità" Il commissario straordinario Asl Viterbo, Egisto Bianconi, ha evidenziato l'importanza di fare rete per il sociale. "Regione e Asl, devono avviare una politica di integrazione, finalizzata a un obiettivo che io ritengo comune, cioè, quello di migliorare la vita dei nostri cittadini".



