De Siervo 'polemiche Mourinho suonano come un alibi'

"Polemiche Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio mondiale, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi". Così Luigi De Siervo, ad della Serie A, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, commentando lo sfogo di Mourinho che aveva definito giocare domenica contro l'Inter invece di lunedì "l'ennesimo regalo della Lega" alla Roma.

"José è un professionista che conosce le regole del nostro mondo - le parole di De Siervo -. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clàsico alle 4 di pomeriggio contro il Real Madrid o il Manchester City che ha fatto la finale di Supercoppa Europea alle 21 per poi giocare il sabato contro il Newcastle. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco".



