Rubini, 'ancora oggi il mondo sente la mancanza di Fellini'

"Oggi il mondo sente più che mai la mancanza di Fellini come ovviamente la sento io". Così Sergio Rubini all'ANSA ricorda il grande regista alla Casa del Cinema per la proiezione di Fellini by Fellini, un docu film con interviste esclusive girate dal regista Jean-Christophe Rosé quando Fellini era all'apice della sua arte, ma anche estratti dai suoi film, fotografie del suo lavoro, i suoi libri e la sua corrispondenza. E ancora Rubini: "Per far capire chi era davvero Fellini ricordo che quando morì mi ritrovai a Cinecittà con Marcello Mastroianni. Non parlammo di Federico , ma quando ci salutammo lui, che non era granché capace di mostrare i suoi sentimenti, si girò e mi disse solo: se n'è annato". Fellini by Fellini racconta la vita del maestro dalla sua nascita nel 1920 alla sua morte nel 1993 (il 31 ottobre sono trent'anni), offrendo un resoconto intimo in prima persona della sua arte, delle sue impressioni personali, dei suoi sogni, delle sue ossessioni e dei suoi ricordi.



