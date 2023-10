A Paliano una scuola sarà intitolata a Willy Monteiro

A Paliano è stato avviato l'iter per intitolare l'Istituto comprensivo alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il ventenne che venne ucciso nel corso di un pestaggio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2023 a Colleferro. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Paliano Eleonora Campoli.

Al nome di Willy è già associato il 'Daspo' per il contrasto alla violenza urbana sportiva, a lui è intitolato il parco di Paliano dove sta per essere installata una scultura che lo raffigura. Anche su scala nazionale sono partiti vari progetti per combattere la violenza giovanile, ci sono diverse opere che ritraggono la sua immagine sorridente.

Domani si riunisce i collegio dei docenti per deliberare, poi sarà la volta del Consiglio d'Istituto ed a quel punto la richiesta verrà formalizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale che chiederà l'autorizzazione al Comune. Dove sono già pronti: "Confidiamo di riuscire a concludere l'iter entro il 20 gennaio" ha detto l'assessore Campoli. È una data emblematica: quella sarà infatti la prima Giornata del Rispetto istituita dalla Camera dei Deputati, proprio nel giorno del compleanno di Willy.





