Viterbo, arrivano due jolette per i disabili sulla Francigena

I mezzi sono stati presentati questa mattina nel cortile di Palazzo dei Priori, a Viterbo e saranno destinati al trasporto delle persone disabili che vogliono intraprendere il cammino della Via Francigena.

Le jolette, sono state acquistate grazie all'iniziativa "Il sogno di Ilenia" e saranno messe a disposizione dal Comune in comodato d'uso.

"Un' iniziativa che parla di inclusione e di cammini di persone speciali che, nella nostra amministrazione hanno una valenza speciale - ha detto la sindaca Chiara Frontini- stiamo investendo sul turismo lento sul territorio e sulla via Francigena ma, rigorosamente, che sia a portata di tutti.

Le joelette sono delle speciali carrozzine monoruota che grazie all'aiuto di due conduttori formati consentono alle persone impossibilitate a camminare di affrontare anche terreni accidentati.

Alla presentazione di questa mattina anche l'assessora alle politiche sociali;Patrizia Notaristefano, L'assessore al territorio Katia Scardozzi,la delegata alle scuole Rosanna Giliberto, il consigliere Giancarlo Martinengo, il presidente dell'associazione via Francigena in Tuscia Bruno Morroto, la presidente di Beatrice onlus Donatella Salvatori e la consigliera delegata alla Francigena; Alessandra Croci. "Grazie alla raccolta fondi dell'iniziativa La camminata per Ilenia e grazie alle associazioni che si sono unite per il progetto, è stato possibile acquistare le due jolette - ha sottolineato la Notaristefano - domani mattina ci sarà una camminata fino alla cima della Palanzana dove porteremo per la prima volta un bambino con la Joelette"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA