Sì a riapertura 80 ascensori e scale mobili Metro B Roma

Via libera alla riapertura al pubblico di oltre 80 impianti, tra ascensori e scale mobili della Metro B di Roma, compresi quelli della stazione Termini.

E' quanto si legge in una nota dell'Ansfisa, l'Agenzia che per il Ministero dei Trasporti si occupa di verificare la sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture di trasporto terrestri che condotto i sopralluoghi e le verifiche dopo la necessaria revisione tecnica cui sono stati sottoposti gli impianti.

A partire dallo scorso anno, sono stati infatti avviati dalla società esercente i lavori di ammodernamento e revisione generale di numerosi impianti contemporaneamente, che sono stati poi, una volta ultimati gli interventi, sottoposti ai sopralluoghi e alle verifiche necessarie da parte dell'Agenzia.

In poche settimane le procedure tecnico-amministrative sono state ultimate per la grande maggioranza degli impianti, e sono in fase di conclusione quelle per gli ultimi 5 rimasti e si completeranno probabilmente nella prossima settimana, anche con l'assenso necessario della Regione.

Intanto Mit e Ansfisa stanno elaborando una proposta normativa che renderà queste procedure più snelle prevedendo che la riapertura degli impianti pubblici, come già avviene nel settore privato, sia in capo all'esercente stesso, responsabile effettivo della sicurezza degli impianti, che ne potrà riattivare la funzionalità in autonomia e sotto la propria responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA