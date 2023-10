Scalera e Pesce per domanda 'oscena' su vita e morte

Chi butteresti giù dalla torre, dovendo per forza scegliere, mamma o papà? E' la domanda alla quale sia i protagonisti che il pubblico sono chiamati a dare una risposta nel dramma famigliare opera prima di Francesco Frangipane Dall'alto di una fredda torre, tratto dal testo teatrale di Filippo Gili (qui cosceneggiatore). Debutta alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public per arrivare prossimamente in sala con Lucky Red (anche produttrice, in collaborazione con Rai Cinema e Sky Cinema).

Al centro della trama del film (al quale è stato assegnato dall'associazione Amici di Luciano Sovena il premio miglior opera prima italiana alla Festa del Cinema) c'è il 'cataclisma' che sconvolge la vita tranquilla di una famiglia, quando a Elena (Scalera, che aveva già interpretato il testo a teatro sempre diretta da Frangipane) e Antonio (Pesce) gemelli eterozigoti, viene comunicato da due medici (Elena Radonicich e Massimiliano Benvenuto) che i loro genitori, Michela (Bonaiuto) e Giovanni (Colangeli) hanno contratto la stessa, rara e spesso mortale malattia genetica. Solo Elena (Antonio ha un'anomalia nelle cellule staminali) può donare il midollo per venire in aiuto, ma per i tempi della malattia e dell'operazione, potrà essere salvato solo uno dei due genitori (ignari di tutto, anche della gravità della loro patologia): sta i figli decidere quale. "Chi salverei in quella situazione è una domanda 'oscena', nel senso di fuoriscena, scandalosa, che non mi sono voluta porre - spiega Vanessa Scalera, reduce dal successo della terza stagione di Imma Tataranni -. Quando ho tentato sono fuggita. Elena invece deve farsela e si pone dei dubbi". Edoardo Pesce si è lasciato portare dalla storia, "poi da ex studente del classico ho sempre amato le tragedie, e questa è una tragedia 2.0, ci sono Elettra ed Edipo in un uno". Con Gili "siamo abituati a raccontare delle normali dinamiche famigliari che si rompono per un evento tragico - spiega Frangipane -. Il film pone delle domande, non dà delle risposte, non penso possano essercene di giuste a interrogativi del genere. Quello che ho cercato di fare è mettere il pubblico nella stessa condizione di questi due fratelli".



