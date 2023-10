Operatore dell'Ama aggredito e ferito a Roma in zona Esquilino

Un operatore Ama è stato aggredito e ferito, attorno alle 23 di ieri sera, a via Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino. E' quanto rende noto Ama. Il lavoratore, dopo aver effettuato i servizi programmati, si era fermato per una breve pausa prima di riprendere le normali attività fino a fino alla fine del turno notturno. All'interno di un locale pubblico il dipendente è stato prima minacciato verbalmente e poi colpito, ripetutamente e con violenza, al volto da uno sconosciuto poi dileguatosi. L'operatore ha immediatamente allertato i preposti aziendali di zona ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato all'Ospedale San Giovanni. Sul posto sono giunte anche alcune pattuglie del commissariato che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

"Un atto di violenza gravissimo e inaccettabile ai danni di un nostro collega a cui va la solidarietà, totale e incondizionata, di tutta la comunità aziendale - afferma il presidente di Ama Daniele Pace - Non è purtroppo la prima volta che nostri operatori, che lavorano quotidianamente con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio, vengono fatti oggetto di aggressioni e intimidazioni. L'accaduto di ieri è particolarmente grave perché scaturito in una violenza fisica che ha causato conseguenze serie, ma fortunatamente non gravi.

Il collega ha sporto denuncia e mi auguro che il responsabile venga al più presto rintracciato e assicurato alla giustizia".





