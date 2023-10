Festa Roma, +54% biglietti venduti e oltre 90mila presenze

Tutti nel segno più i dati 2023 della 18/ma edizione della Festa di Roma che si chiude domani 29 ottobre. È quanto hanno annunciato oggi il presidente Gian Luca Farinelli, il direttore artistico Paola Malanga e Francesca Via, direttore generale Fondazione Cinema per Roma. Il dato più eclatante, che fa riferimento a ieri sera, è che rispetto all'edizione 2019, la prima pre Covid, i biglietti venduti sono +54% e, a fine festival, ovvero compreso oggi e domani, la percentuale dovrebbe salire al 58%. Tra gli altri dati forniti le 92.000 presenze stimate a fine festa, i 5.121 accrediti, biglietti sale in città 7.485, articoli nazionale e locali 1.132 e articoli web 9.711. "Grande felicità per questi dati - dice Farinelli - a dimostrazione che, dopo Covid, il pubblico è uscito di casa ed arrivato sempre in orario in sala nonostante i lavori per il Giubileo che rendono poco fluida Roma".

Ringraziamenti anche da Paola Malanga per il sostegno della stampa: "Grazie di averci aiutato - ha detto rivolta ai giornalisti in Sala Petrassi, la rassegna stampa era così copiosa che l'ho solo potuta sfiorare. Comunque - ha aggiunto - è passato il messaggio che era quello di riaccendere il desiderio del pubblico verso il cinema. E poi che dire delle 543 proiezioni andate bene almeno fino ad oggi?". Il fatto che questo festival sia stato molto ricco di cinema italiano "dimostra come il cinema del nostro Paese è ogg in grande salute. Tanti film di qualità sarebbero stati impensabili anche solo qualche anno fa" sottolinea Farinelli. Fa eco Paola Malanga: "All'estero vedono meglio di noi la grande ricchezza del nostro cinema, la sua grande diversità e le sue molte nuove generazioni".



