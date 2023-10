Fabia Bettini, 'Alice nella città' è diventata grande

"La cosa più importante è che Alice nella città (sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni alla Festa del cinema di Roma) sia diventata grande e inizi a diventare un player rispetto all'industria. Mi sembra che ci sia non solo un maggiore radicamento in città e registriamo tutti dati in crescita rispetto allo scorso anno, pur non avendo aumentato molto il numero dei film, una dimostrazione di seguito e rafforzamento". Lo dice all'ANSA Fabia Bettini direttrice con Gianluca Giannelli di Alice nella città, che nella sua 21/a edizione segna un aumento in termini di partecipazione ed eventi. Sono 155.258 le presenze registrate, tra pubblico e accreditati, con un aumento rispetto al 2022 del 27%, con la biglietteria che è cresciuta del 30%.

Fra gli arrivi finali c'è anche Gerald Butler che nella giornata di chiusura del 29 ottobre all'Auditorium Conciliazione consegnerà il Premio "Breakout Actors of the Year" a Oliver Trevena. "E' una segnalazione del talento, del volere sostenersi, anche tra attori, in questo momento difficile, non solo parlando di cinema ma anche di diritti, come negli incontri di Womenlands (realizzati in collaborazione e a sostegno del Comitato Expo 2030 Roma) da Nastassja Kinski a Anna Foglietta". Alice "è cresciuta molto più di quanto potessimo sperare, è entrata nella città. Ora forse c'è da fare uno scatto dall'artigianale all'industriale e lo stiamo facendo. Ad esempio con gli Short Film days, un mercato del cortometraggio; la segnalazione di film importanti, anche per l'educational e la formazione, che poi trovano una distribuzione e funzionano sul mercato, che possano costruire un nuovo pubblico, da One life a Estranei con il ritorno di Paul Mescal". Pur mantenendo sempre come base l'input di formazione, attraverso le proiezioni e le iniziative con le scuole "verso cui un'attenzione che dura tutto l'anno, non soltanto la Festa", ora Alice ha anche un dialogo più intenso anche con il sistema industry, in termini valorizzazione dei talenti, di produzione, distribuzione, uscita in sala, botteghino".



