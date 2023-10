Di Francesco, a Cagliari voglio un Frosinone determinato

Determinazione e personalità per tornare subito a fare punti dopo la sconfitta di Bologna. E' il messaggio lanciato dal tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dello scontro-salvezza a Cagliari.

"Troveremo un'avversaria molto motivata che cercherà di conquistare la prima vittoria - sottolinea l'allenatore, uno degli ex -. Il Cagliari arriva dalla buona prova di Salerno ed avrà il vantaggio di giocare davanti al suo pubblico in un ambiente molto carico. Ma noi dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione e personalità per portare a casa un risultato positivo".

Il Frosinone sarà privo di capitan Mazzitelli, squalificato, un'assenza pesante per il centrocampo dei laziali, già orfano di Harroui e Gelli. Dovrebbe essere sostituito da Brescianini ma non è da escludere l'opzione Bourabia. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità di formazione. Probabile il ritorno dal 1' di Baez, confermata la fiducia a Cheddira. "Sono molto contento dell'impegno e della disponibilità di Walid - ammette Di Francesco -. Gli manca il gol ma sono convinto che arriverà". Al di là degli interpreti, Di Francesco vuole un Frosinone votato all'attacco com'è nel suo dna. "L'identità e la mentalità devono rimanere le stesse - continua l'allenatore -.

Poi dipende sempre anche dalle squadre avversarie, come approcciano e giocano. E poi sappiamo che ci sono diverse partite dentro la stessa gara".

Di Francesco infine è tornato sulla visita del ct azzurro Luciano Spalletti. "Innanzitutto è venuto a vedere l'allenamento del Frosinone, era interessato al nostro lavoro in prossimità della partita - rivela Di Francesco -. Inoltre ha visionato qualche calciatore. Voi dite Soulé, che però non è solo italiano ma anche argentino. Il ct sta seguendo anche ad altri ragazzi".





