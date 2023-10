Chiude Gerald Butler, a Alice nella città oltre 155mila presenze

Si chiude con grande successo di pubblico e critica e con l'arrivo di Gerard Butler la ventunesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. La star britannica sarà a Roma per consegnare - domani domenica 29 ottobre alle ore 12.00 all'Auditorium Conciliazione - il Premio "Breakout Actors of the Year" a Oliver Trevena, evento che si inserisce tra le attività promosse da Alice nella città insieme ai produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi a sostegno del talento. Dopo la cerimonia di premiazione sarà proiettato "Paradox Effect", film diretto da Scott Weintrob, di cui Trevena è protagonista con Harvey Keitel e Olga Kurylenko.

La ventunesima edizione segna una crescita importante per Alice nella città in termini di partecipazione ed eventi. Sono 155.258 le presenze registrate, tra pubblico e accreditati, con un aumento del 27% rispetto allo scorso anno; 5 le location del festival: Auditorium Parco della Musica, Auditorium Conciliazione, Cinema Giulio Cesare e, da quest'anno, anche il Palazzo delle Esposizioni e il Cinema Adriano; un giorno in più di programmazione per un totale di 85 proiezioni totali, 120 eventi, tra i quali gli incontri WomenLands realizzati in collaborazione e a sostegno del Comitato Expo 2030 Roma, e le masterclass organizzate con il Nuovo Imaie e Cinecittà. Un successo anche gli Short Film Days che hanno richiamato le delegazioni straniere di Canada e Francia, paesi ospiti di questa prima edizione, e 170 professionisti del settore. Il programma di Alice nella città si chiude con tre grandi anteprime all'Auditorium Conciliazione. Alle ore 19.00 sarà proiettato "All of Us Strangers - Estranei" scritto e diretto da Andrew Haigh, già proiettato verso gli Oscar con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. Il film, ispirato al romanzo di Taichi Yamada è una storia d'amore universale. In programma alle ore 17.00 "Shukran" di Pietro Malegori, ambientata nella Siria devastata dalla guerra del 2011 e alle ore 21.30 "The Goat" di Ilaria Borrelli, accompagnato da star di prima grandezza del mondo arabo come Amr Saad, Sayeb Ragab, Nelly Karim e Maya Talem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA