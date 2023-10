Al Colosseo operazione decoro con Retake, Ama e Atac

Parte oggi da largo Agnesi, di fronte al Colosseo, la prima iniziativa in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 9 giugno da Roma Capitale, Ama, Atac e Retake per migliorare il decoro urbano, sensibilizzare sulle tematiche ambientali e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura dei beni comuni. Lo rende noto il Campidoglio.

Questa mattina i volontari di Retake e gli operatori del Servizio Giardini hanno messo a dimora alcune piantine, a completamento degli interventi già effettuati nei giorni scorsi.

L'Ufficio Speciale Decoro ha provveduto alla sistemazione dei parapetti e alla cancellazione delle scritte dai muri, il Servizio Giardini ha sostituito le fioriere che versavano in condizioni di degrado e programmato la riqualificazione delle aiuole, Atac ha provveduto alla ripulitura delle insegne della Metro Colosseo e alla pittura di corrimano all'interno della stazione, frontoni e paline, Ama ha posizionato 15 cestini lungo via Nicola Salvi che collega il Colosseo a largo Agnesi. È in programma di ampliare l'intervento di riqualificazione all'area circostante. Le prossime due iniziative saranno al Terminal Anagnina (18 novembre) e alla stazione della Metro A Battistini (2 dicembre).

"Coinvolgere le associazioni e i cittadini è un passaggio fondamentale per far crescere la responsabilità ambientale e sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione e scambio di informazioni - ha commentato l'assessora capitolina all'Ambiente e ai Rifiuti Sabrina Alfonsi.

"Questo di largo Agnesi è il primo progetto inerente il protocollo che abbiamo firmato con Roma Capitale, i suoi uffici e le sue partecipate - ha affermato la presidente di Retake Roma Francesca Elisa Leonelli.

"Queste iniziative di coinvolgimento attivo della cittadinanza ci trovano e ci troveranno sempre disponibili e collaborativi" ha aggiunto il presidente di Ama Daniele Pace, mentre il dg dell'Atac Alberto Zorzan ha stigmatizzato i "pochi incivili verso le cose pubbliche: ben vengano quindi gli interventi che si prefiggono il recupero dell'arredo urbano e dei beni pubblici".

EMBED START Image {id: "editor_0"} L'iniziativa di Comune di Roma e Retake a largo Agnesi al Colosseo con Atac e Ama.

EMBED END Image {id: "editor_0"}



