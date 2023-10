Siglato questa mattina accordo ASL Viterbo-Guardia Finanza

Il documento è stato firmato questa mattina dal commissario straordinario; Egisto Bianconi e dal comandante provinciale della finanza; Carlo Pasquali, nella sede ASL di Via Fermi, a Viterbo.

Il protocollo mira a creare forti sinergie sul territorio, finalizzate alla realizzazione delle opere finanziate e simultaneamente, a rafforzare le attività a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativamente all'utilizzo di risorse pubbliche, in particolare, di quelle destinate dal Pnrr al territorio viterbese.

L'accordo siglato, è finalizzato alla prevenzione e al contrasto, nel quadro delle rispettive prerogative istituzionali, delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e incentivo del PNRR, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione.

Un punto cardine del nuovo protocollo, sarà la collaborazione che, prevede che la Asl comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico - finanziaria e comunque tutte le notizie sui soggetti aggiudicatari dei lavori.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, la guardia di finanza assicurerà il raccordo informativo e l'interessamento della componente territoriale competente per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa.



