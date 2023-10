Rottweiler cade dalla finestra, grave una donna incinta

Mezzogiorno è passato da poco, quando la mattinata di via Frattina, una delle vie dello shopping nel cuore di Roma, viene squarciata da un tonfo e urla che lasciano impietriti romani e turisti. Dalla finestra di un appartamento al terzo piano è volato giù un rottweiler centrando in pieno una coppia che stava passeggiando lungo la stradina a due passi da piazza di Spagna. Lei, incinta, viene ricoverata in gravi condizioni in ospedale, mentre il compagno rimane miracolosamente illeso. Per l'animale i soccorsi sono vani e morirà sul posto, mentre la sua padrona rischia un'accusa di lesioni. "Chi possiede un cane - ricorda l'Organizzazione internazionale protezione animali - ha l'obbligo di custodirlo sempre con attenzione poiché un cane è come un bambino e dunque va controllato per evitare danni a sé e al prossimo".



