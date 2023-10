Regione Lazio pronta approvare proroga avvio Ztl

In arrivo il via libera da parte della Regione Lazio alla proroga di un anno dell'avvio della nuova Ztl di Roma fascia verde per il divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti. Questa sera il presidente, Francesco Rocca, dovrebbe firmare la delibera che approva il piano del Comune di Roma, varato dal sindaco Roberto Gualtieri. "Stasera la Regione Lazio adotterà il provvedimentro riguardo la Ztl di Roma. Credo che la politica sul tema della sicurezza, come su quello della Ztl deve tornare ad avere una visione", ha detto il presidente della Regione intervenendo al forum sulla sicurezza nella sede della giunta regionale.



