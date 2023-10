Primo forum per la sicurezza in regione Lazio

Proposte "per una regione più sicura". Dopo i dati "allarmanti sulla criminalità a Roma e nel Lazio" la giunta regionale oggi ha dato vita al primo forum sulla sicurezza, puntando sul rilancio del ruolo della Polizia Locale. Organizzato dall'assessora Luisa Regimenti, alla presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, del presidente Francesco Rocca, gli stati generali di oggi sono stati occasione di confronto tra le istituzioni ed esponenti del Parlamento, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e della società civile come Don Coluccia. Tutto questo per far nascere "sinergie e proposte per una Regione più sicura".

"Per la legalità non faremo passi indietro. Questo è un momento di dialogo e riflessione e deve diventare un appuntamento con una cadenza precisa Noi amministratori locali dobbiamo lavorare in tutti quei settori dove possiamo prevenire ogni forma di insicurezza", ha detto Rocca. "Serve capacità di analisi, dialogo e prevenzione di quelle che, in un corpo sociale, definisco forme tumorali. E abbiamo la necessità di intervenire attraverso le forze dell'ordine ma anche tagliando i ponti a tutto ciò che alimenta questo cancro", ha sottolineato il governatore. "Nel Lazio stiamo lavorando su diversi fronti: il rilancio della Polizia locale con la creazione di una scuola regionale di Polizia - ha ricordato Regimenti -, la stipula di Patti per la Sicurezza con prefetture e Comuni, la lotta alla criminalità organizzata con la ricostituzione dell'Osservastorio regionale su Sicurezza e Legalità e misure per aiutare le persone vittima di usura".



