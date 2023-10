Noemi, sui social domina l'ego, cinema ci riporta all'altro

Viviamo in una realtà molto dominata dall'ego dove sui social network ripetiamo "io, io, io….' Il cinema, invece, soprattutto quando lo vediamo in sala, ci porta a ricordarci che siamo una comunità, un gruppo di persone che condivide esperienze ed emozioni". Lo dice Noemi in una masterclass con gli studenti organizzata con Nuovo Imaie da Alice nella città (sezione autonoma della Festa del cinema di Roma), dove Noemi è stata fra i giurati del premio Hollywood Reporter Roma, andato a To Leslie di Michael Morris, con menzioni per il protagonista, Miguel Gonzalez di The Other Son, la protagonista, McKenna-Bruce di How to Have sex e per Gianluca Santoni, regista di Io e il secco.

"Mi è piaciuto moltissimo The other son - spiega Noemi, appassionata di cinema e laureata al Dams con il massimo dei voti -. La scena dove cambia per sempre la vita del protagonista mi ha molto colpito. Però il film che ho amato di più è Io e il secco. Entrambi raccontano voi ragazzi in una maniera molto diretta e vera, affrontando temi importanti: l'elaborazione del lutto in The other son e la violenza sulla donne, In Io il secco, dove è un bambino, un piccolo uomo, a sentire di dover agire per difendere la madre". L'incontro di Noemi con il cinema è una costante, a cominciare Da Vuoto a perdere scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri per Femmine contro maschi di Fausto Brizzi: "E' un brano è dedicato alle donne - spiega .-Quando ho sentito per la prima volta la parola 'cellulite' nel testo mi ha preso in contropiede", ma "è un'immagine forte di crescita, di come la vita che ci plasmi", La cantante ha prestato la voce, fra le altre alla colonna sonora del film Disney 'Ribelle' e quest'anno 'Sono solo parole' è stata scelta per una scena con tanto di canto collettivo in Il sole dell'avvenire di Nanni Moretti. "Nanni mi ha invitato a pranzo per parlarmene e poi sono stata in sala di montaggio - racconta -. Mii ha realmente emozionato. Sono onorata che un grande regista, molto libero e molto coraggioso come lui abbia scelto questa canzone per un film sulla realtà di chi fa un mestiere creativo". Il fatto ci dica che 'sono solo parole, le nostra' mi fa un po paura, ma mi dà anche coraggio".



