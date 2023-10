Il caso di Serena Mollicone nel podcast Fontecupa

Fontecupa. Il mistero di Serena Mollicone è il podcast di Massimiliano Griner e Antonella Bolelli Ferrera prodotto da Lucky Red, su Amazon Music.

Un'inchiesta che, attraverso la voce di Griner, ricostruisce il caso di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce (Frosinone) ritrovata cadavere in un bosco nei pressi di Fontana Liri il 1° giugno 2001, due giorni dopo la sua scomparsa. Un caso non ancora risolto e che proprio in questi giorni è tornato sotto i riflettori in seguito alla riapertura del processo. In nove episodi da quaranta minuti il podcast ripercorre le tappe del delitto, dalla ricostruzione dei giorni precedenti al delitto fino al 15 luglio 2022, quando la corte d'assise di Cassino ha emesso una assoluzione nei confronti di tutti gli imputati, innescando una dura reazione della folla in attesa.

Il podcast si avvale di testimonianze, tra cui: Maria Tuzi, figlia del brigadiere Santino Tuzi, Carmine Belli, i giornalisti Angela Nicoletti, Francesco Grignetti e Sara Lucaroni, l'avvocato della famiglia Mollicone Antonio Iafrate e il consulente della difesa Carmelo Lavorino, alcune amiche di Serena, e altre voci di persone coinvolte nel caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA