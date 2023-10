Comitato imprenditoria femminile,eletta Giuseppina Polidori+rpt+

(ripetizione con titolo e testo corretto) Eletta Giuseppina Polidori alla carica di presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile Rieti-Viterbo.

Il comitato si è insediato ieri nella sede viterbese della Camera di Commercio.

Il nuovo organo, in sinergia con quelli di tutta Italia, avrà il compito di promuovere e rafforzare la presenza delle donne nel mondo dell'impresa e del lavoro.

Erano presenti all'insediamento: il presidente della Camera di Commercio; Domenico Merlani e il segretario generale Francesco Monzillo.

"Abbiamo ricostituito il Comitato per l'imprenditoria femminile dell'Alto Lazio forti delle passate esperienze territoriali - ha spiegato Merlani - e siamo certi dell'importanza di un organo fondamentale per dare impulso alla creazione di opportunità di formazione professionale e nell'accesso al credito e nell'incremento di quella propensione all'imprenditorialità".

Il comitato oltre alla presidente Polidori conta anche altre 9 componenti nominate dalla giunta camerale che rappresentano il mondo dell'imprenditoria e delle associazioni di categoria di Rieti e Viterbo: Lucia Maria Arena, Caterina Boccolini, Paola Bruzziches, Chiara Di Biagi, Fabiola D'Ippoliti, Lina Novelli, Matilde Eloisa Pitorri, Iride Zanganella e Maria Adelina Zonetti. Il responsabile della segreteria; Luigi Pagliaro.

"Sono onorata di presiedere questo comitato di così alto livello - ha detto Polidori - e sono convinta che potremo fare un lavoro corale che porterà indubbi benefici ai territori facendo leva sulla componente femminile che ha delle enormi potenzialità."



