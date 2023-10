Una mattina a Fiumicino, un podcast a 50 anni da strage rimossa

A 50 anni dall'attacco terroristico arabo-palestinese del 17 dicembre 1973 a Fiumicino arriva in esclusiva su Storytel 'Una mattina a Fiumicino', a cura della giornalista Michela Chimenti. Il podcast in 7 episodi, in uscita da martedì 14 novembre, prova a spiegare perché questa strage sia stata dimenticata sotto il tappeto della storia del nostro Paese nonostante abbia il doloroso primato di essere l'attentato con più vittime (32, fra cui 6 italiani) fino alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Come le diplomazie internazionali hanno agito in passato? Come si muovono oggi? E soprattutto: quali sono stati gli avvenimenti che hanno portato ad un così radicale cambio di rotta del rispetto del diritto internazionale? Come si dimentica un attentato? Come si cancella una strage dalla memoria collettiva? Come si può strappare questa pagina, facendo finta che non sia mai esistita? Attraverso ricostruzioni storiche, analisi di studiosi, giornalisti ma soprattutto testimonianze inedite e toccanti di sopravvissuti e parenti delle vittime, 'Una mattina a Fiumicino' cerca di rispondere a queste domande.

Il podcast è un complesso mosaico che coniuga politica, storia e vicende umane, è un'inchiesta esclusiva che cerca risposte a questioni irrisolte.

Michela Cimenti, classe 1981, che è tra l'altro l'ideatrice e autrice della prima docuserie sull'Hiv in Italia, Stigma Invisibile, per Discovery Plus, cerca con 'Una mattina a Fiumicino' a illuminare un angolo rimasto inspiegabilmente buio della storia dell'Italia e del terrorismo internazionale.





