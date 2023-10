Si riapre il processo Mollicone, ascoltati consulenti

Si riapre il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, trovata priva di vita nel giugno del 2001. I giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma hanno ammesso la rinnovazione dibattimentale fissando la prossima udienza al 20 novembre quando verranno ascoltati i consulenti delle parti.

Alla luce di queste audizioni si deciderà se procedere anche con testimoni così come sollecitato dal Procuratore Generale. Lo zio di Serena: "spero si faccia luce su quanto accaduto".



