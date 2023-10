Serata solidale per Una Nessuna Centomila con film Cortellesi

Serata a sostegno della Fondazione Una Nessuna Centomila e sold out per la proiezione speciale di C'è ancora domani, il film di debutto alla regia di Paola Cortellesi, presentato in anteprima mercoledì 25 ottobre, nell'ambito della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma, e disponibile nelle sale a partire dal 26.

L'intero ricavato dell'acquisto dei biglietti è stato destinato alla Fondazione Una Nessuna Centomila per le sue attività di supporto ai centri antiviolenza italiani: per riservare un posto era necessario effettuare una donazione sul sito ufficiale della Fondazione e l'evento ha fatto il tutto esaurito in pochissimo tempo con oltre 600 prenotazioni. Una serata di raccolta fondi e una nuova chiamata alle arti da parte della Fondazione, del cui Comitato Artistico fa parte anche la stessa Paola Cortellesi insieme a numerosi altri artisti come Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Giuliano Sangiorgi, Massimiliano Caiazzo, Noemi, Paola Minaccioni, Paola Turci, Valentina Romani, Vanessa Scalera e Vittoria Puccini.

Prima della proiezione, di fronte a una platea gremita di spettatori, insieme a Paola Cortellesi sono salite sul palco anche Anna Foglietta e Giulia Minoli, presidente di Una Nessuna Centomila, per una riflessione sull'attualità di un dramedy ambientato nella Roma degli anni '40 la cui protagonista, Delia, è, come tante altre donne dell'epoca, prigioniera di quei ruoli di madre e moglie che la società e un marito-padrone hanno stabilito per lei.



