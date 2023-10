Rocca, 'sulla sanità invertito il trend, è solo l'inizio '

"Abbiamo dati che sono molto confortanti. È solo l'inizio ma abbiamo invertito il trend.

Diminuiscono dell'83 per cento le ambulanze e le barelle bloccate nei pronto soccorso a settembre rispetto al mese di gennaio di quest'anno.

E diminuiscono del 29 per cento le attese dei pazienti in pronto soccorso prima di trovare un posto letto per il ricovero e del 28 per cento le attese dei pazienti nei pronto soccorso tra la visita medica e la dimissione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a un punto stampa sulla sanità a margine della giunta.

"Sui pronto soccorso diamo un inversione del trend, ma ancora non sono completamente soddisfatto - ha aggiunto - .

I dati comunque migliorano, nonostante si sia registrato un aumento di accessi del 5 per cento nei pronto soccorso da gennaio a settembre 2023".



