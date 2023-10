Risse in Ciociaria, questore dispone quattro 'Daspo Willy'

Il questore di Frosinone Domenico Condello firmato questa mattina quattro 'Daspo Willy' con i quali ha vietato l'accesso ai pubblici esercizi di Ferentino per quattro persone residenti in città. Non potranno entrare in un bar, un ristorante, una sala giochi ed altri locali simili per i prossimi due anni.

I quattro colpiti dal provvedimento hanno un'età tra i 33 ed i 26 anni e sono tutti di nazionalità nigeriana. La polizia li ritiene responsabili di due risse avvenute a luglio e di una ad agosto, tutte a ridosso dello stesso bar che si trova in città.

Il decreto si inserisce all'interno di una più ampia azione di prevenzione e contrasto all'illegalità che la Polizia di Stato ha avviato nel territorio della provincia di Frosinone durante gli ultimi mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA